Acidente com dois carros deixa oito feridos na PR092

Um grave acidente de trânsito envolvendo dois carros deixou oito pessoas feridas na noite deste domingo (22) na rodovia PR092 no trecho que passa pelo município de Siqueira Campos, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Estadual, o acidente aconteceu por volta das 21h00 e envolveu um automóve VW Voyage e um Chevrolet Onix. Conforme os dados colhidos pelos policiais, o Onix seguia no sentido Siqueira Campos a Wenceslau Braz quando, próximo a Seven, se envolveu em uma colisão com o Voyage que transitava no sentido contrário.

Com a violência do impacto, dois adultos e um adolescente que estavam no Onix tiveram ferimentos. Outras cinco pessoas com idades entre 53 e 67 anos que estavam no Voyage também ficaram feridas. As equipes da concessionária que administra a rodovia e do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) estiveram no local e encaminharam as vítimas para a Santa Casa de Siqueira Campos.

A situação causou interdição da rodovia para o trabalho das equipes de socorro. A equipe da PRE e da Defesa Civil também estiveram no local prestando atendimento a ocorrência.