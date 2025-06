DER/PR inicia programa para avaliar melhorias em 201 interseções rodoviárias no estado.

DA REDAÇÃO/AEN – FOLHA EXTRA

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) vai avaliar 201 interseções em rodovias estaduais quanto à necessidade de obras de adequação, como vias marginais, acostamentos, passeios, ciclovias e mesmo a substituição por novos viadutos. Trata-se do novo Programa Conexões Seguras do DER/PR, um investimento de R$ 13.392.457,44.

O programa será desenvolvido em duas etapas, com prazo de execução de 24 meses. Na primeira etapa acontecem os estudos das interseções, com foco em identificar pontos críticos de segurança, inclinações acentuadas, geometria inadequada, entre outros fatores que impactem negativamente a trafegabilidade e a segurança viária do local.

Os estudos serão organizados em um relatório técnico, que irá embasar as decisões quanto à segunda etapa do programa, a elaboração de anteprojetos de engenharia. Estes vão trazer as soluções necessárias para as interseções contempladas, incluindo aumentar a capacidade de tráfego, com implantação de marginais e acostamentos, melhorar a segurança para pedestres e ciclistas com passeios e ciclovias, correção de nível dos acessos, e também a execução de interseções em desnível, como viadutos e trincheiras, substituindo os entroncamentos e rotatórias atuais, entre outras obras.

“Esta é mais uma iniciativa para consolidar o legado da gestão Ratinho Junior na infraestrutura do Paraná. Vamos criar um banco de anteprojetos de engenharia, que ficarão à disposição para contratar obras que trarão mais segurança e conforto em todas as regiões do estado, solucionando os trevos com congestionamento, os entroncamentos com pouca visibilidade e os pontos de acidentes nas ligações entre rodovias”, afirma o secretário estadual de Infraestrutura e Logística, Sandro Alex.

O programa está sendo licitado e a sessão já foi realizada, com sete empresas disputando os cinco lotes do programa. A comissão de contratação do DER/PR está analisando as propostas de preços e propostas técnicas apresentadas, devendo apresentar o resultado em 13 de agosto.