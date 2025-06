Homem é morto a tiros em Cornélio Procópio

DA REDAÇÃO – FOLHA EXTRA

CORNÉLIO PROCÓPIO - Na madrugada desta sexta-feira (20), um homem foi morto a tiros na cidade de Cornélio Procópio, no Norte Pioneiro. Segundo a Polícia Militar, o crime aconteceu na Vila Nova, por volta das 02h00, e quando os socorristas chegaram do SAMU chegaram ao local, a vítima já estava sem vida.

Conforme o relatório da Polícia Militar, a ex-companheira da vítima presenciou o fato e, em contato com os policiais, repassou informações que ajudaram a identificar um possível envolvido no caso. Com base nas informações detalhadas pela mulher, os policiais se deslocaram até a residência do suspeito, onde encontraram um carregador de pistola calibre .38, compatível com os disparos que atingiram a vítima, escondido dentro de uma meia.

Ainda na residência do suspeito apontado pela mulher, os agentes apreenderam uma grande quantidade de drogas, um colete balístico e uma balança de precisão, que indicam o envolvimento do suspeito com o tráfico de drogas no município.

O suspeito foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, onde permanece à disposição da Justiça. A motivação do crime ainda está sendo investigada.

O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) e a Polícia Civil para os procedimentos legais.