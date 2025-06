Homem paga comerciante com dinheiro falso e acaba preso no Norte Pioneiro

DA REDAÇÃO – FOLHA EXTRA

CAMBARÁ - Na manhã da última terça-feira (18), um homem foi preso na cidade de Cambará, região do Norte Pioneiro, após pagar um comerciante com dinheiro falso. Além da nota falsa entregue como pagamento, a Polícia Militar encontrou mais de R$ 1.500,00 em notas falsas na casa do suspeito.

De acordo com as informações da Polícia Militar, a ação teve início após a solicitação do comerciante que identificou uma cédula de R$ 100,00 falsificada, recebida durante uma transação. No local, com apoio da Polícia Civil e da Guarda Municipal, os agentes abordaram o suspeito e realizaram uma busca pessoal quando encontraram mais uma nota falsa, no valor de R$ 50.

Frente aos fatos, o indivíduo confessou aos policiais que possuía mais cédulas falsificadas em sua residência. Com sua autorização, as equipes realizaram buscas no imóvel, onde encontraram mais notas falsas, totalizando R$ 1.550,00 em cédulas falsificadas.

Perante a situação, o suspeito recebeu voz de prisão e foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil e, posteriormente, encaminhado à Polícia Federal em Londrina para as devidas providências.