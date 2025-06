Jovem é baleada em plena luz do dia no Norte Pioneiro

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

CORNÉLIO PROCÓPIO - Na tarde da última quinta-feira (19), a Polícia Militar foi acionada para atender a uma ocorrência na cidade de Cornélio Procópio, no Norte Pioneiro, onde uma jovem de 17 anos de idade havia sido baleada. O que chamou a atenção no caso, é que a origem do disparo é desconhecida, mas investigações estão sendo realizadas.

De acordo com o boletim oficial da PM, o caso aconteceu nas proximidades da Praça Brasil, na esquina da Avenida 15 de Novembro com a rua Benjamin Constant, em Cornélio Procópio. Segundo o relatório, uma equipe do Siate estava realizando o atendimento à jovem, que foi atingida por um disparo no joelho.

A jovem estava acompanhada de uma amiga, e relataram à PM que não havia ninguém próximo a elas no momento em que a vítima foi atingida. Câmeras de segurança, ao redor do local, também não mostram pessoas ou veículos no local durante o momento em que a jovem foi baleada.

Contudo, as jovens foram questionadas sobre a possibilidade de desavenças com alguém, fato que poderia indicar a possibilidade de que o disparo tivesse sido realizado por esta pessoa, mas elas negaram a possibilidade.

Frente os fatos, foi realizado o boletim de ocorrência e os policiais iniciaram diligências para encontrar o autor do disparo.