Acidente com Van deixa motociclista gravemente ferido

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

Piraí do Sul - Um acidente de trânsito envolvendo uma motocicleta e uma van deixou um homem gravemente ferido no início da noite desta quinta-feira (19), feriado de Corpus Christi. A situação foi registrada na rodovia PR-090 em Piraí do Sul, nos Campos Gerais.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Estadual, o acidente aconteceu por volta das 19h00 e envolveu uma motocicleta Honda CG 125 e uma Fiat Ducato. Conforme os dados colhidos no local, o motorista da Van seguia pela PR090 quando ao realizar o contorno para acessar a PR239 acabou sendo atingido pelo motociclista.

Com o impacto, o homem de 42 anos que conduzia a moto teve ferimentos graves. Ele foi socorrido pela equipe do SAMU e levado ao hospital de Ventania para receber atendimento médico.

Ainda durante a ocorrência, o motorista da van foi autuado em flagrante por não possuir Carteira de Habilitação.

A equipe da PRE esteve no local tomando as providências cabíveis ao caso.