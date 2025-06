Ex-administrador é o primeiro a prestar esclarecimentos na CPI da Santa Casa de Jacarezinho

Entre os principais pontos levantados estão a falta de insumos médicos, atrasos no pagamento de profissionais, ausência de anestesistas e a suspensão de serviços essenciais, como o atendimento na maternidade. Foto: Divulgação

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) instaurada para investigar a gestão da Santa Casa de Jacarezinho realiza nesta sexta-feira (20), às 19h00, sua primeira oitiva oficial. O ex-administrador da instituição, Nelson Toloto, foi formalmente convocado para prestar esclarecimentos. A sessão será transmitida ao vivo pelo site oficial da Câmara Municipal, permitindo o acompanhamento da população em tempo real.

A oitiva marca o início das apurações públicas da CPI, que busca esclarecer denúncias e críticas relacionadas ao funcionamento da unidade hospitalar. Entre os principais pontos levantados estão a falta de insumos médicos, atrasos no pagamento de profissionais, ausência de anestesistas e a suspensão de serviços essenciais, como o atendimento na maternidade. As questões têm gerado preocupação entre os moradores e autoridades locais, especialmente diante do aumento dos repasses financeiros realizados pela Prefeitura à instituição.

Desde o início da atual gestão, os recursos municipais destinados à Santa Casa passaram de R$ 1,2 milhão para R$ 3,6 milhões. Mesmo com o aumento no repasse, os problemas operacionais e estruturais persistem, o que motivou a criação da CPI para investigar a aplicação dos recursos e a administração hospitalar.

A comissão é composta pelos vereadores Waguinho da Saúde (PP), que ocupa a presidência, José Antônio Costa (Republicanos), relator, e Serginho Marques (PT), como membro. O grupo pretende ouvir ex-gestores, funcionários e representantes da saúde pública para reunir informações que subsidiem um diagnóstico completo sobre a situação da unidade.

Além das oitivas, a CPI também fará análise documental e diligências ao longo das próximas semanas. A comissão visa identificar eventuais irregularidades e falhas administrativas que possam ter comprometido o atendimento à população. Ao término dos trabalhos, será elaborado um relatório com as conclusões da investigação, possíveis responsabilizações e sugestões para a reestruturação da gestão hospitalar e aprimoramento do sistema de saúde em Jacarezinho.