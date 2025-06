Homem aponta revolver e ameaça matar esposa após ela pedir senha do celular

Uma mulher foi agredida e ameaçada de morte com um revólver após pedir a senha do celular do marido. A ocorrência foi registrada na noite do sábado (14) no município de Assaí, região do Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, por volta das 22h30 uma mulher de 22 anos procurou a os policiais e passou a relatar que havia sido agredida pelo seu marido após pedir a senha do celular para o homem de 19 anos. Segundo os relatos da vítima, o homem lhe agrediu com socos na cabeça e rosto e, em seguida, pegou o bebê de um ano no colo e apontou uma arma para mulher dizendo que iria matá-la.

Diante da situação, a mulher saiu correndo em busca de ajuda e, ao retornar para casa acompanhada de vizinhos, o suspeito disse “pense bem no que você vai fazer, pois se você me denunciar eu vou te matar e seus filhos vão ficar órfãos. É isso que você quer?”, relatou a vítima.

A equipe policial foi até a residência da vítima que fica na área rural do município e, ao chegar ao local, o suspeito não foi encontrado. Durante as buscas na casa, os agentes encontraram um revólver em cima do forro do banheiro. Na sequência, a equipe ainda realizou buscas na casa de familiares do suspeito, mas ele não foi encontrado.

Frente aos fatos, foram tomadas as providências cabíveis ao caso.