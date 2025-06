Motorista bêbado é preso após derrubar muro de residência no Norte Pioneiro

Um motorista foi preso na noite do último sábado (14) após causar um acidente e derrubar o muro de uma residência situada ao município de Quatiguá, no Norte Pioneiro. Quando os policiais chegaram ao local, constataram que ele estava embriagado.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, por volta das 21h30 os policiais foram acionados para prestar atendimento a uma ocorrência de acidente de trânsito registrada na Rua Pedro Valle onde um automóvel havia colidido contra o muro de uma residência. Diante do chamado, a equipe foi ao endereço informado para averiguar a situação.

No local, os policiais se depararam com um veículo VW Gol que havia derrubado o muro de uma residência. Ainda foi constatado que o motorista do veículo apresentava sinais claros de embriaguez como fala desconexa e hálito etílico. O suspeito se recusou a realizar o teste do etilômetro.

Frente aos fatos, ele foi preso e encaminhado a delegacia da Polícia Civil de Carlópolis para que fossem tomadas as providências cabíveis ao caso. O automóvel foi apreendido.