Motorista bêbado invade local de acidente e atropela homem morto

Um motorista embriagado e sem habilitação atropelou uma pessoa morta na noite deste domingo (15). A situação aconteceu no município da Lapa, Região Metropolitana de Curitiba, após o condutor invadir um local onde havia ocorrido um acidente que deixou a vítima fatal.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Federal, o primeiro acidente aconteceu por volta das 20h00 na BR-218 e envolveu um automóvel GM Tracker e um GM Agíle. Os dois veículos seguiam em sentido contrário quando se envolveram em uma colisão frontal resultando na morte de uma pessoa.

Devido a situação, o local do acidente foi isolado para trabalho das equipes do Corpo de Bombeiros e os agentes aguardavam a chegada do IML (Instituto Médico Legal) para recolher o corpo da vítima fatal. Porém, o motorista de um VW/Gol invadiu o local atropelando o corpo da pessoa morta. Após ser detido, o motorista do Gol foi submetido ao teste do etilômetro que apontou 0,51 mg/L de álcool no sangue. Além disso, foi constatado que ele não possui Carteira Nacional de Habilitação.

Frente aos fatos, o homem foi preso em flagrante e encaminhado à delegacia da Polícia Civil para que fossem tomadas as providências cabíveis ao caso.