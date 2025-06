Acidente entre duas motos deixa três mulheres em estado grave

Um acidente de trânsito envolvendo duas motos, registrado no início da tarde desta quinta-feira (12), deixou três pessoas feridas, sendo duas delas em estado grave. A colisão foi registrada na PR-160 no trecho que passa por Cornélio Procópio, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Estadual, ao acidente aconteceu por volta das 13h30 e envolveu uma motocicleta Honda CG Titan 150 e uma motocicleta Honda Biz. Conforme os dados colhidos no local, a Honda Biz seguia sentido Cornélio Procópio ao entroncamento com a BR-369 quando se envolveu em uma colisão lateral com a CG 150 que seguia pela via marginal e acessou a rodovia.

Com o impacto, quatro pessoas ficaram feridas. Um jovem de 36 anos que conduzia a CG 150 teve ferimentos leves enquanto uma passageira de 19 anos ferimentos graves. Já na Biz, Tanto a condutora, uma jovem de 20 anos, quando a passageira, uma mulher de 47 anos, tiveram ferimentos graves. As vítimas foram socorridas encaminhadas ao hospital.

A equipe da PRE esteve no local prestando atendimento a ocorrência.