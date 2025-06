Policias encontram 7 kg de maconha em ônibus que viajava de Curitiba para Wenceslau Braz

Um homem de 41 anos foi preso ao ser flagrado transportando 7 kg de maconha em um ônibus de viagem intermunicipal. A ocorrência foi registrada na noite desta quarta-feira (11) na rodovia PR-151 em Piraí do Sul, nos Campos Gerais.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Estadual, por volta das 22h30 os agentes realizaram a abordagem de um ônibus de viagem que saiu de Curitiba e tinha como destino o município de Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro. Durante as buscas no veículo, foi realizada a inspeção do bagageiro do coletivo, sendo que nada de ilícito foi encontrado. Em seguida, ao averiguar os passageiros, o cão apontou que havia algo na mochila de um homem que estava na poltrona 43, sendo encontrados 7 kg de maconha.

Indagado sobre a situação, o homem confessou que estava transportando a droga que seria entregue no município de Jaguariaíva.

Frente aos fatos, o suspeito foi preso e encaminhado juntamente com a droga apreendida até a delegacia da Polícia Civil de Castro para que fossem tomadas as providências cabíveis ao caso.