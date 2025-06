Menor é apreendido após furtar moto em São José da Boa Vista

As equipes da Polícia Militar recuperaram uma motocicleta que havia sido furtada no Centro de São José da Boa Vista, no Norte Pioneiro, no início da tarde desta quarta-feira (11).

De acordo com as informações apuradas pela reportagem da Folha, uma motocicleta Honda XRE 250 estava estacionada na Rua Leopoldo José Barbosa, no Centro, quando um indivíduo se aproxima do veículo, sobe na moto e foge do local deixando até mesmo o capacete para trás. O crime foi registrado por câmeras de vigilância.

Diante da situação, a equipe da PM foi acionada e recebeu informações sobre onde a motocicleta estava. Com isso, foram realizadas diligências e a moto foi encontrada próximo ao local conhecido como “Bicão”. Ainda durante as buscas, um menor de idade foi localizado em uma área de mata e um maior que teria participado do crime foi preso.

Frente aos fatos, os dois envolvidos foram encaminhados para que fossem tomadas as providências cabíveis ao caso.