Jovem de São José da Boa Vista pede ajuda para encontrar tio que está desaparecido

Na manhã desta quarta-feira (11), a jovem Keli Luiza da Silva, de 22 anos, moradora da cidade de São José da Boa Vista, no Norte Pioneiro, entrou em contato com a reportagem da Folha pedindo ajuda para encontrar seu tio, Lucas Reveli, de 32 anos de idade, que está desaparecido há cerca de dois anos.

Em contato com a reportagem, a jovem contou que a última vez que seu tio foi visto, foi na cidade de Santos, no estado de São Paulo. Segundo a jovem, seu tio estava usando drogas e desempregado na época do desaparecimento. “Não temos nenhuma pista sobre o que aconteceu com ele, perdemos totalmente o contato”, disse a jovem à reportagem.

Keli ainda conta que a última notícia que teve do tio é que ele e sua esposa, Ana Lucia Medeiros, estavam trabalhando em uma churrascaria em Santos. “Sabemos que eles estavam trabalhando na empresa Mania de Churrasco lá em Santos, mas depois disso não tivemos mais notícias deles”, contou.

Contudo, a jovem disse à reportagem que familiares e amigos de Lucas estão ajudando a procurar, mas que não registraram o caso na Polícia Civil, e não possuem informações se há ou não buscas oficiais pelo tio. No entanto, aqueles que tiverem qualquer informação sobre o seu paradeiro podem entrar em contato com Keli através do Instagram @Keh_silva_.