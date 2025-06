Governo anuncia investimento de mais de R$ 11 milhões em obras para municípios

O Governo do Estado, por meio da Secretaria Estadual das Cidades (Secid), autorizou nesta terça-feira (10) novas licitações que somam investimentos de R$ 11.315.195,13 para os municípios de Guairaçá, Santo Inácio, Vitorino, Siqueira Campos, São Pedro do Paraná, Primeiro de Maio e Boa Esperança do Iguaçu.

Os recursos serão utilizados para obras de infraestrutura, pavimentação, drenagem, construção de edificações públicas e aquisição de equipamentos que vão acelerar o desenvolvimento dessas localidades.

Segundo o secretário de Estado das Cidades, Guto Silva, essa liberação de mais de R$ 11 milhões em recursos, que atende municípios das mais diferentes regiões do Paraná, vai ajudar que esses sete municípios possam realizar investimentos importantes.

“São recursos que vão para iluminação de LED, pavimentação asfáltico, espaços recreativos, obras estruturantes que vão melhorar o dia a dia de quem vive nas cidades. Nosso objetivo nessa parceria e esse trabalho com os prefeitos é poder ganhar velocidade e trabalhar em conjunto para que consigamos, juntos, mudar a vida de muita gente”, destacou.

Para Guairaçá, na região Noroeste do Paraná, próximo a Paranavaí, foi autorizada a licitação de R$ 1,1 milhão para o recapeamento de diversas vias urbanas e serviços de drenagem.

O prefeito do município, Marcelo Oliveira, ressaltou a importância do investimento para a cidade. “Isso significa mais qualidade de vida para os moradores, ruas sem buracos e um trânsito mais seguro e eficiente. A melhoria da infraestrutura é essencial para o desenvolvimento do nosso município", disse. O secretário do Trabalho, Qualificação e Renda, Do Carmo, participou da assinatura.

Para Santo Inácio, também no Noroeste do Estado, R$ 2,8 milhões foram destinados à construção de uma Escola Municipal completa destinada à Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) do município, com biblioteca, salas de aula e espaços para atendimento especializado.

A diretora da APAE de Santo Inácio, Fátima Furlan, comemorou a conquista, considerado um grande avanço para a instituição. “Hoje, atendemos 80 alunos em um espaço projetado para apenas 11, o que limita muito nossa capacidade de oferecer o suporte necessário. A nova estrutura representa a realização de um sonho esperado por toda a comunidade", disse. O deputado estadual Pedro Paulo Bazana participou do encontro.

Vitorino, localizado na região Sudoeste do Paraná, próximo a Pato Branco, receberá R$ 3,1 milhões para a pavimentação de uma estrada vicinal municipal, recurso que o prefeito Marciano Vottri esclarece que será utilizado na Vila Rural União, beneficiando 40 famílias.

“Serão mais de 3 km de asfaltamento que conectarão toda a comunidade à cidade de Vitorino. Somos gratos ao governador Ratinho Júnior pelo grande trabalho que vem realizando, ao secretário estadual Guto Silva e ao deputado Adão Litro, que sempre nos apoiam em ações que transformam a realidade da nossa cidade, melhorando significativamente a vida dos vitorinenses", disse.

Para Siqueira Campos, no Norte Pioneiro, uma região com forte influência agropecuária, foi autorizado um investimento de R$ 283,6 mil para a construção do espaço recreativo Meu Campinho - Playground, incluindo equipamentos e pisos especiais.

O vice-prefeito Paulão destacou os benefícios da iniciativa, que renova um espaço de lazer tradicional da cidade. "A revitalização da Praça da Gruta com o novo parque infantil trará uma nova dinâmica para a cidade. As famílias voltarão a frequentar esse espaço, proporcionando momentos de lazer, desconexão do mundo digital e mais convivência entre pais e filhos. Este investimento é uma oportunidade para fortalecer os laços comunitários e garantir mais qualidade de vida para todos", disse. A entrega contou com a presença do deputado estadual Luiz Claudio Romanelli.

Primeiro de Maio, localizado na região Norte do Paraná e com forte ligação à agroindústria, receberá R$ 846,6 mil para a aquisição de um caminhão-tanque. Este investimento se soma a outros direcionados pela secretaria ao município, e que envolvem a reforma do Destacamento Policial e a substituição de luminárias convencionais por tecnologia LED.

Boa Esperança do Iguaçu, situada no Sudoeste, está recebendo importantes investimentos para o desenvolvimento urbano e cultural da cidade. Foram destinados R$ 2.245.392,51 para a construção de um Lago Municipal, que contará com infraestrutura completa, incluindo portal de entrada, pista de caminhada com ciclovia, áreas de convivência, iluminação pública em LED colorido, calçadas acessíveis, paisagismo e mirante.

O prefeito Giva citou que, como município pequeno, Boa Esperança do Iguaçu não tem um local adequado para caminhadas e lazer ao ar livre. “O Lago Municipal proporcionará mais qualidade de vida, especialmente para os idosos, que serão a maioria da população nos próximos anos. Agradecemos aos governantes por olharem para os municípios pequenos, pois quando eles se desenvolvem, todo o Estado avança", falou.

Para São Pedro do Paraná, município banhado pelo Rio Paraná e com grande fluxo turístico, foi autorizado um investimento de R$ 829 mil para a aquisição de equipamentos rodoviários que vão ajudar, principalmente, em períodos em que há um aumento do número de turistas.

O vice-prefeito Celso destacou a importância do novo caminhão de lixo para a cidade. "Somos um município pequeno, mas recebemos muitos turistas, especialmente no final do ano. Durante essa época, a quantidade de lixo gerada triplica, e só temos um caminhão para a coleta. Com esse novo veículo, poderemos gerenciar melhor o volume de resíduos, mantendo a cidade mais limpa e organizada para moradores e visitantes", disse.