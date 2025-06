Carreta tomba e interdita PR-151 em São José da Boa Vista

Um acidente de trânsito deixou o trânsito complicado na PR-151 em São José da Boa Vista, no Norte Pioneiro, após uma carreta tombar sobre uma ponte e interditar o trânsito. A ocorrência foi registrada na manhã desta terça-feira (10).

De acordo com as primeiras informações, uma carreta bitrem seguia sentido São José da Boa Vista quando o motorista perdeu o controle da direção em uma descida e o veículo acabou tombando sobre uma ponte próximo a entrada do município. Apesar do susto e do prejuízo, felizmente o caminhoneiro não ficou ferido.

Ainda conforme os relatos de leitores, o caminhão e os reboques ficaram no meio da rodovia, além da carga que seria de soja que ficou espalhada pela pista. Com isso, o trânsito acabou sendo bloqueado gerando congestionamento em ambos os sentidos.

Até o fechamento desta matéria, não houve confirmação de quando a rodovia seria liberada.