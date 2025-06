Com previsão de geada, temperaturas começam a cair nesta segunda-feira na região

Após uma sequência de dias chuvosos que levou 11 cidades a baterem a média histórica de chuvas do mês de junho em apenas nove dias, o Paraná deve enfrentar uma nova onda de frio. As temperaturas começam a baixar na noite desta segunda-feira (09) e devem ter os menores valores entre quarta e quinta-feira (11 e 12) – inclusive com previsão de geada. O tempo ficará seco até o fim de semana.

De acordo com as previsões do Sistema de Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a temperatura mínima desta semana, na região do Norte Pioneiro, será de 9°C, que será registrado na cidade de Pinhalão, na próxima quarta-feira (11).

Outras cidades poderão registrar mínimas de 8°C, como Wenceslau Braz, Siqueira Campos, Japira e Tomazina. Já as máximas desta semana, também serão baixas. Na maioria das cidades da região, a máxima será de 20°C, e outras poderão registrar no máximo 22°C.

Além da baixa significativa nas temperaturas, também há possibilidade de geada fraca nos Campos Gerais, com temperaturas próximas aos 5°C no amanhecer. A onda de frio vai até o fim de semana e o tempo ficará seco. “Apenas no Litoral é que ainda teremos uma maior variação de nuvens, mas nas outras áreas do Paraná o predomínio será de sol. Mesmo assim, as temperaturas não conseguem alcançar valores muito elevados durante o período da tarde”, ressalta Lizandro Jacobsen, meteorologista do Simepar.

Na região, as cidades de Arapoti, Jaguariaíva e Sengés poderão registrar mínimas de até 6°C nesta semana. Nestas cidades, os dias mais frios serão a quarta-feira e a quinta-feira (12). Em Arapoti, o dia mais frio será na quinta-feira, com mínimas de 6°C, enquanto em Jaguariaíva, o dia mais frio será na quarta-feira, com 6°C.

Em contrapartida, a cidade de Sengés terá os dois dias como mais frios. Em ambos os dias, a temperatura mínima do município poderá chegar em 7°C, sem contar a possibilidade de geada, não só em Sengés, mas em toda a região dos Campos Gerais.