Caminhoneiro do Norte Pioneiro morre ao tentar ajudar colega a combater incêndio em carreta

Um caminhoneiro de 40 anos, identificado como Rodrigo Draagoni, morador de Andirá, no Norte Pioneiro do Paraná, morreu na madrugada desta segunda-feira (9) em um acidente na Rodovia Presidente Dutra, na altura do km 298, sobre o viaduto de Bulhões, em Porto Real, no estado do Rio de Janeiro.

Segundo informações divulgadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), a tragédia ocorreu por volta das 3h30, quando uma carreta que transitava no sentido São Paulo apresentou um princípio de incêndio e parou no acostamento. Rodrigo, que seguia no sentido oposto da via, no trajeto para o Rio de Janeiro, percebeu a situação e decidiu parar seu caminhão para prestar auxílio ao motorista da carreta em chamas.

Na tentativa de atravessar a rodovia para chegar até o local do incêndio, Rodrigo pulou a mureta de proteção do viaduto, mas acabou caindo no vão entre as pistas, com cerca de 10 metros de altura. A área é pouco iluminada, o que pode ter dificultado a visibilidade e contribuído para o acidente. A queda foi fatal e o caminhoneiro morreu ainda no local.

A ocorrência foi atendida por equipes da PRF, que isolaram a área e iniciaram os procedimentos de investigação. O corpo da vítima foi removido e encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) da região.

Rodrigo Draagoni era conhecido entre os colegas da estrada por sua disposição em ajudar e sua longa trajetória como caminhoneiro. A morte causou comoção entre familiares, amigos e moradores de Andirá, onde ele residia. O caso gerou alerta sobre os riscos de travessia em viadutos e reforça a importância de sinalização e iluminação adequadas em pontos críticos das rodovias brasileiras.