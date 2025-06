Dia amanhece e homem é encontrado morto em calçada de cidade da região

Um homem foi encontrado morto na manhã do domingo (08) caído em uma calçada na região Central do município de Bandeirantes, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, por volta das 08h00 os policiais receberam um chamado para prestar atendimento a uma ocorrência de achado de cadáver na Avenida Azarias Vieira Resende onde um homem havia sido encontrado sem vida caído em uma calçada. Diante do chamado, os policiais foram até o endereço informado para averiguar a situação.

No local, após constatar que a vítima não apresentava sinais vitais, os policiais acionaram apoio da equipe do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), onde os socorristas confirmaram que o homem de 51 anos estava em óbito.

Diante da situação, o local foi isolado sendo acionadas as equipes da Polícia Civil e IML (Instituto Médico Legal) para recolher o corpo da vítima. A princípio, há suspeitas de que a morte tenha ocorrido devido a um mal súbito, mas o caso deve ser investigado.