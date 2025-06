Mulher fica ferida ao capotar carro em rodovia da região

Uma mulher ficou ferida após capotar o carro que ela conduzia no início da tarde desta quinta-feira (05). O acidente foi registrado na rodovia PR-151 no trecho que passa pelo município de Ribeirão Claro, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Estadual, o acidente aconteceu por volta das 12h00 e envolveu um automóvel Honda City que era conduzido por uma mulher de 30 anos. Conforme os relatos colhidos no local, a vítima seguia pela rodovia no sentido Ribeirão Claro a Carlópolis quando, na altura do km 35 da rodovia, acabou perdendo o controle da direção e capotou o veículo que foi parar as margens da rodovia.

Com os impactos, a motorista teve ferimentos. Ela foi socorrida e encaminhada ao hospital para receber atendimento médico.

Frente aos fatos, a equipe da Polícia Rodoviária Estadual tomou as providências cabíveis ao caso.