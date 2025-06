Idoso é preso acusado de abusar de aluna de dez anos em escola dos Campos Gerais

Um homem de 64 anos foi preso preventivamente na manhã desta quinta-feira (5) em Castro, nos Campos Gerais do Paraná, suspeito de estupro de vulnerável. A prisão foi realizada pela Polícia Civil do Paraná por meio da Delegacia de Polícia de Castro. O crime teria sido praticado contra uma criança de 10 anos no ambiente escolar, onde o suspeito exercia função ligada à Secretaria Municipal de Educação.

A investigação teve início após a vítima relatar os abusos de forma espontânea durante uma palestra sobre prevenção à violência sexual infantil, realizada dentro da escola como parte das atividades da campanha Maio Laranja. A ação foi conduzida pela Promotoria de Justiça da cidade. Segundo a Polícia Civil, o suspeito teria tocado as partes íntimas da criança pelo menos duas vezes, aproveitando-se do cargo que ocupava na instituição de ensino.

O homem foi afastado de suas funções no dia 16 de maio e passou a responder a um Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD). Com base nos elementos colhidos na investigação, a delegada Renata Batista representou pela prisão preventiva, que foi autorizada pelo Poder Judiciário. O suspeito foi encaminhado à Cadeia Pública de Castro, onde permanece à disposição da Justiça.

A Polícia Civil reforçou o pedido para que a população colabore com as autoridades, especialmente em casos de crimes sexuais contra crianças e adolescentes, e destacou a importância das ações educativas nas escolas para identificação e prevenção dos abusos.