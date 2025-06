Adolescente suspeito de envolvimento em mais de 20 mortes morre em confronto com a PM

Um adolescente de 15 anos identificado como Gabriel morreu em uma troca de tiros com equipes da Polícia Militar durante confronto registrado na madrugada desta quinta-feira (05). A situação aconteceu no município de Quitandinha, Região Metropolitana de Curitiba.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, o menor é suspeito de envolvimento com ao menos 20 homicídios registrados na região, sendo um deles um duplo homicídio com emprego de crueldade, o que chocou os moradores do município. Além disso, o adolescente era considerado uma pessoa perigosa pelas autoridades.

Na madrugada desta quinta-feira, as equipes policiais deflagraram uma operação na região da cidade de Rio Negro, onde houve emprego de agentes da Polícia Civil, Polícia Militar e representantes do Ministério Público. Durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão que tinha como alvo Gustavo, o menor teria reagido a abordagem policial e acabou sendo alvejado com um tiro não resistindo e vindo a óbito.

Durante as buscas na residência, os agentes encontraram uma metralhadora artesanal com capacidade para 20 munições.

Diante da situação, o caso foi repassado a Polícia Civil e o corpo recolhido para o IML (Instituto Médico Legal).