Temporais deixam rastro de destruição e uma morte no Paraná

Fortes temporais atingiram diversas regiões do Paraná entre a noite de quarta-feira (4) e a manhã de quinta-feira (5) de junho de 2025. De acordo com a Defesa Civil, ao menos 39 municípios foram afetados, com registros de alagamentos, deslizamentos de terra, destelhamentos, interdições de vias e quedas de energia. Os dados apontam que mais de 3 mil pessoas foram diretamente impactadas, sendo que 310 ficaram desalojadas. Uma morte foi confirmada no litoral do estado.

Na região Centro-Sul, Pitanga foi uma das cidades mais atingidas, com cerca de 12 mil moradores afetados após ventos fortes e chuvas intensas. Municípios vizinhos, como Rio Bonito do Iguaçu, Santa Maria do Oeste, Marquinho, Palmital, Laranjal e Roncador também registraram prejuízos, com números de afetados variando entre mil e três mil pessoas em cada localidade. As prefeituras acionaram equipes de emergência para prestar assistência à população, principalmente nas áreas rurais, onde o acesso ficou dificultado.

No litoral, Guaratuba foi a cidade mais impactada, com a confirmação de uma morte e uma pessoa desaparecida. O caso ocorreu na zona rural de Ribeirão Grande, onde um jovem de 25 anos foi arrastado pela correnteza. Paranaguá e Morretes também registraram alagamentos e deslizamentos de terra, resultando em bloqueios parciais de estradas e danos estruturais a residências. Equipes da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros trabalham nas áreas afetadas para avaliar os riscos e realizar o monitoramento contínuo.

Na Região Metropolitana de Curitiba, os municípios de Rio Branco do Sul, Fazenda Rio Grande, Tijucas do Sul, Campina Grande do Sul, Pinhais e Colombo relataram transtornos. Foram registrados deslizamentos de terra, destelhamentos e pontos de alagamento em bairros periféricos. A Defesa Civil estadual reforçou o alerta para áreas com risco geológico e orientou moradores a permanecerem atentos às mudanças nas condições climáticas.

No interior, cidades do norte e oeste do estado também sofreram com os efeitos das chuvas. Em Pato Branco, cerca de 150 imóveis foram destelhados, afetando mais de 600 moradores. Jandaia do Sul, Rosário do Ivaí e Diamante do Sul também relataram ocorrências relacionadas às tempestades. A Defesa Civil mantém equipes mobilizadas em todas as regiões para prestar assistência e acompanhar a evolução do cenário.