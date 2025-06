Wenceslau Braz tem mais de dez Vilas com nomes desconhecidos até mesmo por moradores

Na cidade de Wenceslau Braz, região do Norte Pioneiro, muitos moradores não conhecem os nomes oficiais das vilas onde vivem. Ao longo dos anos, algumas vilas ganharam mais notoriedade entre a população e acabaram ofuscando outras, que permanecem praticamente desconhecidas, inclusive pelo fato de estarem próximas às chamadas “vilas mais famosas” do município. Crianças, jovens e até mesmo adultos, muitas vezes, nunca ouviram falar de algumas dessas “vilas ocultas” da cidade. Pensando nisso, a reportagem da Folha realizou um levantamento com os nomes de todas as vilas e loteamentos brazenses, trazendo essa curiosidade aos leitores.

Durante décadas, certos bairros, ou vilas, se consolidaram como os principais da cidade, centralizando a atenção dos moradores. Enquanto isso, vilas menores ou muito próximas a outras foram ficando de lado, até mesmo esquecidas. Na cidade, quando se fala em vilas, os primeiros nomes que vêm à cabeça são a Vila Toyoki, Vila Verde, Santa Madalena e Ney Braga. No entanto, o que muita gente não sabe é que Wenceslau Braz conta com 23 vilas na zona urbana, além de conjuntos, loteamentos e moradias, totalizando 43 divisões oficiais do município.

Um detalhe curioso, já dando um spoiler do conteúdo que será apresentado nesta matéria, é que, apesar de serem popularmente chamadas de “vilas”, nem todas essas localidades possuem essa denominação em seus nomes oficiais, até mesmo algumas das “mais famosas”, conforme consta no mapa da prefeitura. Confira o mapa completo aqui.

O primeiro exemplo clássico está na região do Cemitério Municipal. A maioria das pessoas acreditam que a área é chamada de Vila Santa Madalena, mas na verdade trata-se do Conjunto Santa Madalena, e esse é apenas um dos vários conjuntos que compõem essa parte da cidade. A Avenida Athayde Ferreira dos Santos funciona como uma linha divisória nessa região. Acima da Avenida estão o Conjunto Santa Madalena, que começa logo após o cemitério, e, mais à frente, o Conjunto Santa Rita.

Do lado debaixo da Avenida, sentido para quem sai do Centro em direção à esta região, existem mais quatro divisões. Logo abaixo do Santa Madalena, ficam as Moradias da Penha e, abaixo do Santa Rita, o Pôr do Sol. Um pouco mais afastado, ainda existe o Conjunto Anjo da Guarda.

Vila Velha 1 (à direita da foto) e Vila Velha 2 (à esquerda da foto). Foto: Arquivo Folha Extra

Outro trecho pouco conhecido fica entre o cemitério e a Capela Mortuária, desde a saída da cidade em direção à Arapoti até a divisão da linha do trem (sem contar a parte do centro municipal). Embora muita gente se refira a tudo como Vila Velha, o local é formado por diversos bairros diferentes. De quem sai do Centro em direção ao Pátio da Prefeitura, próximo ao cemitério, do lado direito está a Vila Velha 1 e, à esquerda, a Vila Velha 2.

Região que une o Novo Brasil, Vila Matadouro, Vila Nova, Vila Zacarias, Vila Balhouth e Brazópolis. Foto: Arquivo Folha Extra

Mais adiante, abaixo do pátio, estão as Vilas Brasópolis, 1 e 2, e Zacarias, 1 e 2. Mais próximo ao cemitério, na parte debaixo, ficam as vilas Balhouth, Vila da Saudade, Vila Nova, Vila Matadouro e Novo Brasil. Mais abaixo da Vila Zacarias 1, também fica a Vila Formosa.

Muitos moradores desconhecem os nomes oficiais das vilas e conjuntos, e acabam associando às vilas “mais famosas” da cidade. Foto: Arquivo Folha Extra

Como já citada, a antiga linha do trem é outro divisor importante em Wenceslau Braz. Do “lado de cima” da linha, como é popularmente conhecido, estão vilas como a Vila Verde, Vila Toyoki, Jardim San Rafael, Jardim Bela Vista 1 e 2, Loteamento Santa Lurdes, Fazenda Santa Madalena, Loteamento Galileu Dabul, Loteamento Nazaré, Conjunto Nei Braga, Vila Garibaldi e Getúlio Vargas. Nesta parte, é comum que os moradores chamem apenas de Vila Verde e não saibam das outras divisões. Já do “lado debaixo” da linha, ficam algumas vilas já citadas, como a Matadouro, Formosa e outras.

Parte do Conjunto Ney Braga. Foto: Arquivo Folha Extra

Indo além do Centro, no sentido Norte, encontramos outros bairros pouco mencionados na cidade, já que os nomes Santa Maria, Gralha Azul e Los Angeles são os mais conhecidos. Mais próximo ao Centro, existe o Jardim Saleiman, a Vila São Sebastião e a Vila Santo Antônio. Já na região mais afastada do Centro, onde é conhecido apenas pelos três nomes mais “famosos”, existem oito divisões, além das mais conhecidas.

Nesta região ficam o Jardim do Leste, Vila Oriente, Nossa Senhora Aparecida, Vila Municipal, Santa Maria, Santa Maria II (Residencial), Vila Los Angeles, Gralha Azul e Bom Jesus. Já nas proximidades da PR-092, no caminho para Siqueira Campos, estão a Vila Olho D’Água, antes da rodovia, e, do outro lado da estrada, a Vila Nakamori.