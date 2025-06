Homem espanca a ex-mulher momentos depois dela sair do enterro do seu pai

Uma mulher foi agredida pelo ex-marido momentos depois dela sair do enterro de seu pai. O crime foi registrado na noite do sábado (31) no município de Bandeirantes, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, por volta das 21h00 a equipe recebeu um chamado para prestar atendimento a uma ocorrência de violência doméstica onde um homem havia agredido uma mulher. Diante do chamado, os policiais foram ao endereço informado para averiguar a situação.

No local, a vítima passou a relatar que havia chegado em sua casa após sair do enterro de seu pai, momento em que percebeu que o ex-marido estava tentando entrar na residência. Com isso, a mulher resolveu abrir a porta, mas quando o homem entrou na residência passou a lhe agredir com socos e chutes. A vítima ainda relatou que o homem só deixou o local após ela informar que havia chamado a polícia.

Frente aos fatos, os policiais realizaram diligências em busca do suspeito, mas o agressor não foi encontrado. A mulher foi orientada quanto aos procedimentos cabíveis ao caso.