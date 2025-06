Vice-presidente da Federação das APAEs do Paraná visita escola em Siqueira Campos

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Siqueira Campos, no Norte Pioneiro, recebeu nesta terça-feira (03) visita do vice-presidente da Federação das APAEs do Paraná, Werther Fontes da Silva, e da conselheira regional Simone Korovisk. O encontro teve como objetivo fortalecer o diálogo institucional e acompanhar de perto as ações desenvolvidas em prol das pessoas com deficiência intelectual e múltipla.

Durante a visita, os representantes da Federação foram recepcionados pela equipe pedagógica e administrativa da escola, além de interagirem com os alunos. A presença dos dirigentes proporcionou um momento de troca de experiências, alinhamento de estratégias e reforço do compromisso com a promoção de uma educação inclusiva e de qualidade.

A pauta abordou temas como os avanços obtidos pelas APAEs na região, os desafios enfrentados no cotidiano escolar, a importância do apoio técnico e institucional e a valorização do trabalho realizado pelas equipes multidisciplinares. Também foram discutidas novas diretrizes e possibilidades de fortalecimento da rede de atendimento às pessoas com deficiência.

A direção da escola destacou a relevância da visita como uma oportunidade de estreitar vínculos com a Federação das APAEs do Paraná, promovendo ações que favorecem o desenvolvimento integral dos alunos. Os visitantes expressaram reconhecimento ao trabalho realizado pela instituição local e reafirmaram o compromisso da Federação com o suporte contínuo às APAEs em todo o estado.

A visita foi marcada por um ambiente de acolhimento e engajamento, evidenciando o empenho conjunto para garantir o direito à educação, ao respeito e à inclusão das pessoas com deficiência.