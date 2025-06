Acidente mata motociclista em rodovia do Norte Pioneiro

Um grave acidente de trânsito envolvendo um carro e uma moto tirou a vida de um homem na noite desta segunda-feira (02) na rodovia BR-369 no trecho que passa pelo município de Bandeirantes, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações apuradas pelo radialista Cléverson Rodrigues, o acidente aconteceu por volta das 23h30 e envolveu um automóvel Fiat Uno e uma motocicleta Honda CG. Segundo os relatos, o Uno trafegava no sentido Bandeirantes a Andirá quando acabou se envolvendo em uma colisão frontal com a motocicleta que seguia no sentido contrário.

Equipes do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil de Bandeirantes foram acionadas para prestar atendimento a ocorrência, mas quando chegaram ao local do acidente o condutor da moto já havia entrado em óbito. Já o condutor do veículo teve apenas ferimentos leves sendo socorrido e encaminhado ao hospital.

A equipe da Polícia Rodoviária Federal também esteve no local prestando atendimento a ocorrência. O corpo da vítima foi recolhido pelo IML (Instituto Médico Legal).

As causas e circunstâncias do acidente devem ser investigadas.