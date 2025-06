GIRO PARANÁ

Asfalto Novo, Vida Nova

Mais 14 cidades paranaenses serão beneficiadas na nova etapa do programa Asfalto Novo, Vida Nova, veja quais são: Cambé, Campo Mourão, Castro, Cianorte, Fazenda Rio Grande, Francisco Beltrão, Irati, Paranavaí, Pato Branco, Piraquara, Rolândia, Sarandi, Telêmaco Borba e União da Vitória. A iniciativa prevê a pavimentação de 426 quilômetros de vias urbanas, com investimentos de R$ 580 milhões, impactando cerca de 1,3 milhão de pessoas.

Inverno 2025

O inverno de 2025 será mais rigoroso, com temperaturas abaixo da média, segundo o Climatempo. No Paraná, o frio chegou antes do solstício, com mínimas de 2ºC em Palmas e General Carneiro. Duas novas ondas de frio são previstas para junho, elevando o risco de geadas.

Parlamento Universitário

O Parlamento Universitário 2025 inicia com um treinamento no dia 4 de julho, no Plenário da Assembleia Legislativa do Paraná. As inscrições encerraram na segunda-feira, dia 2. A novidade desta edição é a mentoria da OAB/PR, com atividades práticas de 17 a 25 de julho.

Segurança alimentar

Em evento com o presidente Lula, a Itaipu Binacional anunciou a ampliação do atendimento a 7,5 mil famílias agricultoras nos estados do Paraná e Sul do Mato Grosso do Sul. O novo convênio com o PNUD permitirá alcançar 434 municípios. A iniciativa reforça práticas sustentáveis e segurança alimentar na região.

Estrela da Itália

Cida Borghetti, primeira mulher a governar o Paraná, recebeu nesta sexta-feira (30) a Ordem da Estrela da Itália, uma das mais altas honrarias do governo italiano. A cerimônia ocorreu na Capela Santa Maria, em Curitiba, durante as comemorações do Dia da República Italiana. A homenagem reconhece sua atuação na promoção das relações culturais e institucionais entre Brasil e Itália.

Queijos do Paraná

O Parmesão Gold, da Frimesa de Marechal Cândido Rondon, foi eleito o melhor queijo do Prêmio Queijos do Paraná 2025. A premiação ocorreu no Museu Oscar Niemeyer, em Curitiba, e consagrou 65 queijos com medalhas. No total, dez produtos receberam a medalha super ouro.

Queijos do Paraná II

O Prêmio Queijos do Paraná 2025 bateu recorde com 515 produtos inscritos de 76 municípios. A iniciativa valoriza a cadeia produtiva do leite no Estado, segundo maior produtor nacional. Além da premiação, o evento contou com minicursos e palestras sobre gastronomia e mercado.

Ganhando o Mundo

Estão abertas até 15 de junho as inscrições para o Programa Ganhando o Mundo da Ciência, com três vagas para mobilidade acadêmica na Universidade de Wageningen, na Holanda. As oportunidades são para estudantes de graduação, doutorado e pós-doutorado no Departamento de Agrotecnologia e Ciência Alimentar. A iniciativa resulta de acordo entre a Fundação Araucária e a universidade holandesa.

Apreensão

A Polícia Militar apreendeu 8,5 toneladas de maconha avaliadas em mais de R$ 17 milhões em Altônia, no noroeste do Paraná. A droga foi encontrada abandonada em uma mata ciliar durante operação de rotina na região de fronteira. Ninguém foi preso.

Tecnologia

A Jovi, maior marca chinesa de celulares, iniciou neste domingo (1º) as vendas no Brasil com os modelos V50 5G e V50 Lite 5G. A produção ocorre na Zona Franca de Manaus, em parceria com a GBR, e mantém colaboração com a Zeiss para tecnologia óptica. Os aparelhos contam com recursos avançados de câmera e inteligência artificial.

Meta

A Meta planeja substituir 90% da revisão de produtos por inteligência artificial, segundo documentos internos divulgados pela NPR. A automatização visa acelerar lançamentos, mas preocupa funcionários sobre a eficácia da IA em proteger adolescentes.

Assistente virtual

A partir de 2 de junho, a Receita Federal lança o Chatbot CPF, que auxiliará usuários em serviços como emissão, regularização e consulta do CPF. A ferramenta integra o assistente virtual Leo e estará disponível 24h no site da Receita. O objetivo é agilizar e facilitar o atendimento online.