Homem espanca a ex-mulher momentos depois dela sair do enterro do pai no Norte Pioneiro

Na noite do último sábado (31), uma mulher de 33 anos de idade, foi vítima de violência doméstica, praticada pelo seu ex-marido, logo após o sepultamento do próprio pai na cidade de Bandeirantes, na região do Norte Pioneiro.

De acordo com o relatório da Polícia Militar, a vítima havia chego em sua casa por volta das 21h00, quando ouviu que seu ex-marido estava forçando a porta do imóvel. A mulher contou aos policiais que abriu a porta e, em seguida, passou a ser agredida com chutes.

Após o ato de violência contra a ex-mulher, o homem fugiu do local depois que a vítima prometeu denunciá-lo à polícia. Frente aos fatos, a PM realizou buscas na região da rua Jorge Marinho Fontes, mas o suspeito não foi localizado.