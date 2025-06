Carro de luxo capota após se envolver em colisão com um Fusca

Um acidente envolvendo um Fusca e uma VW Tiguan terminou com o SUV capotado na noite do domingo (01). A situação aconteceu na rodovia PR534 no trecho que passa por Centenário do Sul e o motorista do Fusca fugiu do local.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Estadual, o acidente aconteceu por volta das 19h00 no trecho da rodovia que liga Centenário do Sul a Miraselva. Conforme os dados colhidos no local, o Tiguan se envolveu em uma colisão lateral com o Fusca e acabou capotando.

Com a colisão, a motorista de 44 anos e dois passageiros de 48 e 11 anos ficaram feridos. Eles foram socorridos e encaminhados ao Hospital de Rolândia para receber atendimento médico. Já o motorista do Fusca fugiu do local.

Frente aos fatos, a equipe da PRE tomou as providências cabíveis ao caso.