Colisão entre dois veículos deixa feridos no Norte Pioneiro

Um acidente de trânsito registrado na noite do domingo (01) deixou duas pessoas feridas na rodovia PR090 no trecho que passa pelo município de Assaí, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Estadual, a situação aconteceu por volta das 20h00 e envolveu um automóvel VW/Saveiro e um VW/Gol. Conforme os dados colhidos no local, os veículos transitavam pela rodovia no sentido São Sebastião da Amoreira quando se envolveram em uma colisão traseira.

Com o impacto, um homem de 31 anos que dirigia a Saveiro e um homem de 48 anos que dirigia o Gol ficaram feridos.

A equipe da PRE esteve no local orientando o trânsito devido aos veículos ficaram atravessados na pista e os policiais tomaram as providências cabíveis ao caso.