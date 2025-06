Homem sofre ameaças após não aceitar voltar com a ex-namorada

Um homem de 43 anos acionou a equipe da Polícia Militar após sofrer ameaças da ex-namorada por não querer reatar o relacionamento. A ocorrência foi registrada na tarde do sábado (31) no município de Bandeirantes, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, por volta das 13h00 os policiais receberam um chamado para prestar atendimento a uma ocorrência de ameaça registrada na Rua Homerino Maximiano Pereira. Diante do chamado, a equipe foi ao endereço informado para averiguar a situação.

No local, o solicitante passou a relatar que havia terminado o namoro com sua ex-namorada no dia anterior e, nesta data, a mulher esteve no local onde proferiu ameaças e colocou fogo em uma blusa de sua propriedade. Além disso, a suspeita teria utilizado uma pá para danificar uma câmera de vigilância.

Frente aos fatos, a mulher foi detida e encaminhada para que fossem tomadas as providências cabíveis ao caso.