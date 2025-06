Carro atinge barranco e duas pessoas ficam feridas em rodovia da região

Um acidente de trânsito do tipo choque contra barranco deixou duas pessoas feridas na noite do domingo (01). A situação foi registrada na rodovia PR160 no trecho que passa pelo município de Nova Fátima, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Estadual, o acidente aconteceu por volta das 20h30 no trecho da rodovia que liga os municípios de Cornélio Procópio a Nova Fátima. O motorista de um VC/Polo seguia pela rodovia quando, na altura do km 77, perdeu o controle da direção, o veículo saiu da pista e atingiu um barranco.

Com o impacto, o homem de 56 anos e que dirigia o veículo e um passageiro de 43 anos ficaram feridos. Eles foram socorridos e levados ao hospital Santa Terezinha em Nova Fátima.

A equipe da PRE esteve no local tomando as providências cabíveis ao caso.