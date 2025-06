GIRO PARANÁ

Copel e a IA

A Copel tem se destacado no Paraná pelo uso da inteligência artificial na operação e manutenção da rede elétrica, prevenindo falhas e garantindo a continuidade do serviço. “Algoritmos estão sendo usados para analisar dados de campo e imagens e assim evitar problemas”, explica Fabio Moro, diretor comercial e de Marketing da NHS Sistemas de Energia.

Qualidade de vida

Curitiba lidera o ranking das capitais brasileiras com melhor qualidade de vida em 2025, segundo o Índice de Progresso Social (IPS). O Paraná, junto com São Paulo e Santa Catarina, está entre os estados mais bem colocados, destacando avanços sociais e ambientais. O estudo aponta, porém, que desafios persistem para garantir qualidade de vida em todo o país.

Desafios

Apesar dos avanços, o Brasil enfrenta grandes desafios para melhorar a qualidade de vida, como desigualdade regional, acesso insuficiente a serviços básicos e dificuldades na preservação ambiental. A pobreza, exclusão social e violência também comprometem o progresso social. Esses obstáculos impactam especialmente as regiões Norte e Nordeste.

Campus Unila

A Itaipu Binacional recebeu a comitiva do UNOPS para discutir a retomada das obras do Campus Arandu da UNILA, em Foz do Iguaçu. O projeto, que integra o novo PAC, é considerado prioridade do governo federal e terá investimento de R$ 752 milhões. A previsão é que as obras iniciem ainda em 2025, com previsão de conclusão em 2028.

Saldo positivo

O Paraná criou quase 80 mil vagas formais de emprego entre janeiro e abril de 2025, segundo o Caged. O estado ficou em terceiro lugar no ranking nacional, atrás de São Paulo e Minas Gerais. Curitiba, Londrina e Maringá foram os municípios que mais geraram empregos.

Saldo positivo II

Em abril, o Paraná teve saldo positivo de 18,6 mil empregos, com destaque para Curitiba (2.540 vagas), São José dos Pinhais (1.327) e Londrina (1.195). Todos os setores econômicos apresentaram crescimento no mês. Nacionalmente, o Brasil gerou 922 mil novos empregos formais em 2025.

Licença-paternidade

A deputada estadual Cristina Silvestri (PP) protocolou uma PEC que amplia a licença-paternidade de 5 para 20 dias no Paraná. A proposta já conta com apoio de 24 parlamentares e beneficiará trabalhadores de empresas públicas e privadas. A medida agora tramita na Assembleia Legislativa do Paraná.

Administração pública

Curitiba sediará, de 4 a 6 de junho, o 4º Congresso Nacional de Controle da Administração Pública, promovido pelo IDGP com apoio do TCE-PR. O evento reunirá autoridades e especialistas para debater temas ligados à administração pública e ao controle externo. As inscrições podem ser feitas pelo site: www.cncap.com.br.

Semana da Cidadania

A Semana da Cidadania da Justiça Eleitoral do Paraná encerra suas atividades nesta sexta-feira (30), em Andirá. O evento visa a promoção de ações culturais, educativas e serviços eleitorais, aproximando a Justiça Eleitoral da sociedade. A iniciativa integra o PROFI do TSE e a Agenda 2030 da ONU.

Corridade rua

A Polícia Civil do Paraná abriu as inscrições para a 18ª edição da sua corrida de rua, marcada para 28 de setembro, em Curitiba. O evento unirá esporte, conscientização ambiental e solidariedade, com distribuição de mudas e arrecadação de rações. São esperados cerca de 3 mil participantes nos percursos de 5 km, 10 km e uma cãominhada.

Marco civil

O STF retoma em 4 de junho o julgamento do Marco Civil da Internet, que discute a responsabilidade das plataformas por conteúdos de terceiros. Ministros divergem entre ampliar ou manter as atuais regras, que exigem ordem judicial para remoção. A pauta ganhou urgência após episódios de radicalização política e violência.