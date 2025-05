Temperaturas chegam perto de 0°C e municípios da região registram madrugada mais fria do ano

O frio finalmente decidiu “dar as caras” de vez no Paraná, que amanheceu nesta quinta-feira (29) envolto em uma onda de frio intenso. Com a chegada de uma massa de ar polar, diversas cidades do Estado foram atingidas por uma frente fria intensa e enfrentaram a madrugada mais fria do ano, até agora. Na região, as cidades de Japira e Jaguariaíva se destacaram com as temperaturas mais baixas registradas, chegando bem próximo dos 0°C.

Segundo dados do Sistema de Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), Jaguariaíva registrou 3,7°C nesta madrugada, enquanto Japira registrou 3,9°C, sendo as únicas cidades da região que chegaram próximo dos 0°C. Em ambas as cidades o frio foi sentido logo nas primeiras horas da madrugada, com sensação térmica ainda mais baixa.

Apesar de que o recorde de madrugada mais fria nestas cidades tenha sido batido ainda hoje, as previsões apontam que este recorde pode ser quebrado novamente ainda nesta semana, tendo em vista que o frio continuará mais intenso nos próximos dias. Além disso, a cidade de Jaguariaíva está entre as cidades que terão as temperaturas mais baixas nestes dias, podendo quebrar seu atual recorde.

MADRUGADA MAIS FRIA DO ESTADO

De acordo com uma matéria divulgada pelo Diário dos Campos, a menor temperatura do Paraná foi registrada na cidade de Palmas, na região sul, conhecida pelo frio intenso. Na cidade, os termômetros chegaram a 0,6°C nesta madrugada. Além disso, outros municípios próximos também tiveram mínimas congelantes, como General Carneiro com 3,5°C e Pato Branco com 4,0°C.

Contudo, as 13 cidades do Paraná que registraram as menores temperaturas do ano são Palmas (0,6°C), Guarapuava (1,6°C), Santa Maria do Oeste (2,6°C), Cascavel (2,9°C), Laranjeiras do Sul (2,9°C), Ventania (3,1°C), Apucarana (3,2°C), Irati (3,4°C), General Carneiro (3,5°C), Pinhão (3,6°C), Jaguariaíva (3,7°C), Japira (3,9°C) e Pato Branco (4,0°C).