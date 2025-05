GIRO PARANÁ

O Centro Pompidou Paraná será o primeiro museu satélite do renomado Centre Pompidou das Américas, instalado em Foz do Iguaçu, com inauguração prevista para 2027. Foto: Jonathan Campos/AEN

Pompidou

O Centro Pompidou Paraná será o primeiro museu satélite do renomado Centre Pompidou das Américas, instalado em Foz do Iguaçu, com inauguração prevista para 2027. O projeto, com investimento de R$ 200 milhões, vai integrar arte moderna e contemporânea, além de promover ações culturais e educativas na Tríplice Fronteira. A oficialização da parceria foi feita nesta quarta (28), em Paris, pelo governador Ratinho Junior e o presidente Laurent Le Bon.

Ilegal

O senador Oriovisto Guimarães (PSDB/PR) criticou o aumento do IOF pelo governo Lula, classificando-o como ilegal por não ter sido aprovado pelo Congresso e violar o princípio da anterioridade. Ele alertou que a medida, que deve aumentar a arrecadação em até R$ 40 bilhões, penaliza quem usa cartão de crédito e pode prejudicar o consumo.

Capital do Planejamento

A Assembleia Legislativa aprovou o projeto que concede a Maringá o título de Capital do Planejamento. A iniciativa, de autoria do deputado Soldado Adriano José (PP), recebeu parecer favorável e reforça a importância da cidade na organização e desenvolvimento regional do Paraná.

Contra a influenza

O Paraná intensifica a vacinação contra a influenza, com mais de 2 milhões de doses aplicadas até o momento em suas 399 cidades. O deputado Luiz Cláudio Romanelli alerta para o baixo índice de imunização em crianças e idosos, grupos prioritários que enfrentam aumento de casos graves. A campanha segue aberta para toda a população a partir de seis meses de idade.

Proesporte

O Governo do Paraná divulgou o resultado da primeira etapa de seleção do Proesporte, que bateu recorde com 1.850 projetos inscritos. Os habilitados seguem para a fase de Análise Técnica, que definirá a distribuição de R$ 50 milhões para execução no biênio 2026/2027. O programa investe recursos do ICMS no fomento ao esporte em todo o estado.

Cosud

O Paraná sediará, de 5 a 7 de junho, a 13ª edição do Consórcio de Integração Sul e Sudeste (Cosud), com encontros em Curitiba e Morretes. O evento reunirá governadores dos sete estados das regiões Sul e Sudeste para discutir temas como segurança, meio ambiente e políticas públicas. O encerramento ocorrerá com a leitura da carta final em Morretes.

Cosud II

Durante o Cosud, o governador Ratinho Júnior apresentará a proposta de tornar a legislação penal competência concorrente dos estados com a União. Esta edição será marcada também pela estreia das sete câmaras temáticas, que abordarão questões como liberdade econômica, saúde e políticas para mulheres. As inscrições devem ser feitas pelo site: www.cosudoficial.com.br.

Proteção

O Governo do Paraná lançou o projeto-piloto de Monitoração Eletrônica Simultânea (MES) para proteger mulheres vítimas de violência, com monitoramento em tempo real de vítimas e agressores. O investimento é de R$ 4,8 milhões e começa por Curitiba e Foz do Iguaçu. O sistema usa celulares e tornozeleiras para garantir segurança e permitir respostas rápidas das forças policiais.

Lottopar

A Loterias do Estado do Paraná (Lottopar) recebeu o nível II de certificação da World Lottery Association, tornando-se a primeira loteria estadual do Brasil a alcançar esse reconhecimento. A autarquia foi premiada por adotar práticas responsáveis, como campanhas educativas e mecanismos de prevenção a jogos excessivos. A Lottopar pretende avançar para o nível III, ampliando ações de proteção aos apostadores.

Sistema Nacional de Educação

O senador Flávio Arns (PSB-PR) foi designado para coordenar as ações do Sistema Nacional de Educação (SNE) na Frente Parlamentar pela Inclusão e Qualidade na Educação Particular (FPeduQ). A proposta do SNE, de autoria do próprio Arns, já foi aprovada no Senado e tramita na Câmara. O senador destacou que o sistema é essencial para garantir qualidade e equidade na educação brasileira.

Integração

O Sistema Nacional de Educação (SNE) visa integrar políticas educacionais por meio de cooperação entre União, estados e municípios, com definição conjunta de metas, responsabilidades e financiamento. A proposta busca assegurar qualidade, equidade e articulação no sistema educacional brasileiro. O projeto já foi aprovado no Senado e tramita na Câmara dos Deputados.