Com frio intenso previso para a região, Jaguariaíva e Sengés terão as temperaturas mais baixas neste final de semana

Uma frente fria está prevista para chegar ao Paraná na noite desta quarta-feira (28) e promete provocar uma queda acentuada nas temperaturas em todo o estado. De acordo com as previsões meteorológicas, o frio intenso poderá derrubar os termômetros para marcas próximas de 0°C em diversos municípios, especialmente nas regiões mais altas e afastadas dos grandes centros urbanos. Na região, as cidades de Jaguariaíva e Sengés, que fazem parte dos Campos Gerais terão as temperaturas mais baixas, enquanto do Norte Pioneiro, Wenceslau Braz, Santana do Itararé e mais de dez cidades terão as quedas mais acentuadas nas temperaturas.

De acordo com as previsões do Sistema de Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a temperatura mais baixa prevista para as cidades da região é de 4°C, que poderão ser registradas apenas nas cidades de Jaguariaíva e Sengés, enquanto Arapoti poderá registrar mínimas de 5°C, assim como em algumas cidades do Norte Pioneiro, como Wenceslau Braz, Santana do Itararé, Tomazina, Ribeirão do Pinhal, São José da Boa Vista, Jundiaí do Sul, Jaboti, Ibaiti, Figueira, Curiúva, Conselheiro Mairinck, Pinhalão, e São Jerônimo da Serra, que também poderão registrar mínimas de 5°C.

Em contrapartida, apenas duas cidades da região terão as temperaturas mais altas neste período. Os municípios de Carlópolis e Ribeirão Claro serão os únicos em que as mínimas não devem ficar abaixo dos 8°C, enquanto os outros municípios terão mínimas entre 6°C e 7°C, que serão as temperaturas “médias” na região durante este final de semana.

Frente fria pode derrubar temperaturas para próximo de 0ºC no Paraná. Foto: Divulgação

Conforme apontam as previsões do Simepar, as cidades em que as mínimas devem ser de 6°C são Abatiá, Assaí, Bandeirantes, Barra do Jacaré, Congonhinhas, Cornélio Procópio, Guapirama, Jacarezinho, Japira, Joaquim Távora, Nova Fátima, Quatiguá, Salto do Itararé, Santo Antônio da Platina, São Sebastião da Amoreira e a cidade de Siqueira Campos, vale ressaltar que todas estas cidades fazem parte do Norte Pioneiro.

Por outro lado, ainda outras três cidades registrarão mínimas de 7°C. Os municípios de Andirá, Cambará e Itambaracá serão estes municípios e, além das mínimas baixas, a temperatura máxima que estes municípios podem registrar é de 18°C, o que pode ser considerado uma temperatura mínima em dias “normais” nestas cidades.

Contudo, apesar de que a frente fria se estenda por todo o final de semana, o dia mais frio será a próxima sexta-feira (30), quando as temperaturas cairão acentuadamente em todo o estado do Paraná. No sábado (31), a temperatura terá uma leve alteração, elevando as mínimas em cerca de 4°C na maioria das cidades e, no domingo (01), uma outra leve alteração deve acontecer, elevando mais um pouco a temperatura, que volta a subir durante a próxima semana.

Previsão de geada preocupa produtores. Foto: Blog do Aegro

RISCO PARA PRODUTORES

O Norte Pioneiro é reconhecido como um dos principais produtores de café, e a colheita está em andamento na região. Com a frente fria prometendo ser intensa e derrubar significativamente as temperaturas na região, os produtores estão em alerta na região, já que as baixas temperaturas podem prejudicar, e muito, as plantações.

De acordo com um alerta emitido pelo IDR-Paraná, frio intenso poderá causar prejuízos significativos em diversas outras explorações agrícolas além do café, como hortaliças, tomate, milho, pastagens e frutíferas tropicais, além de impactar diretamente a pecuária de leite e de corte. Portanto, é de extrema importância que os produtores adotem medidas preventivas para reduzir os danos causados pelas geadas, que também estão previstas para a região. Uma das principais ferramentas de monitoramento climático no Estado, o Alerta Geada, será intensificado.

Na cafeicultura, que é o forte da região, as orientações variam conforme a idade das plantas. Para mudas com até seis meses de campo, recomenda-se o enterro das plantas. Viveiros devem receber cobertura plástica em várias camadas ou sistemas de aquecimento, podendo-se adotar as duas medidas em conjunto. Nas lavouras com idade entre seis meses e dois anos, a recomendação é amontoar terra ao redor do tronco até o primeiro par de folhas, mantendo essa proteção até setembro.