Homem é preso acusado de estuprar colega de igreja no Norte Pioneiro

Nesta terça-feira (27), a Polícia Civil prendeu preventivamente um homem, de 31 anos de idade, investigado pelo crime de estupro de vulnerável na cidade de Cornélio Procópio, na região do Norte Pioneiro.

De acordo com as informações oficiais divulgadas pela delegada da Polícia Civil do Paraná (PCPR), Thais Orlandini, o crime aconteceu no mês de janeiro deste ano e, após cerca de quatro meses do crime, o suspeito foi detido.

“O suspeito era colega de igreja da vítima”, afirmou a delegada.

Durante as investigações, a equipe da PCPR reuniu elementos de prova e representou à justiça por sua prisão preventiva, que foi autorizada. O homem foi detido e encaminhado ao sistema penitenciário.