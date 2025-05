Paraná está em alerta para frio intenso, geadas e chuvas fortes

A Defesa Civil do Paraná emitiu alerta sobre a chegada de tempestades severas e vendavais que atingirão o Estado a partir da tarde desta terça-feira (27), com previsão de continuidade até a madrugada de quarta-feira (28). As condições climáticas adversas antecedem a entrada de uma intensa massa de ar polar, que provocará queda significativa nas temperaturas em todas as regiões paranaenses.

Segundo os modelos meteorológicos analisados pelo Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná), a frente fria deve atingir primeiramente o Oeste do Estado, próximo às fronteiras com o Paraguai e a Argentina. Em seguida, avança em direção às demais regiões. Além da chuva, os ventos devem variar entre 60 km/h e 70 km/h, com possibilidade de rajadas superiores em pontos isolados.

A chegada da massa de ar polar provocará um declínio acentuado nas temperaturas a partir de quinta-feira (29), quando os termômetros poderão registrar mínimas próximas ou inferiores a 0°C em diversas regiões, especialmente no Sudoeste, Oeste, Centro, Campos Gerais, Sul e Região Metropolitana de Curitiba (RMC). Já nas regiões Norte e Noroeste, as temperaturas mínimas devem ficar em torno de 5°C, com possibilidade de geada fraca.

Na sexta-feira (30), o frio tende a se intensificar, com previsão de temperaturas negativas em áreas do Centro-Sul, Sudeste e Sudoeste. Na RMC, a mínima prevista é de 1°C, mas em regiões mais elevadas e abertas pode haver registros ainda menores. O meteorologista do Simepar, Leonardo Furlan, destaca que a geada de intensidade moderada é esperada na sexta-feira nas regiões Central, Campos Gerais, Sudeste, Sudoeste e Metropolitana. Nos Campos Gerais, há previsão de geada já na quinta-feira, ainda que com menor intensidade.

Diante da previsão, a Defesa Civil estadual informa que já disponibilizou protocolos orientativos aos municípios, com diretrizes para atendimento à população vulnerável, especialmente pessoas em situação de rua e moradores de áreas suscetíveis a riscos. A recomendação é que a população permaneça atenta às atualizações e se cadastre para receber os alertas por WhatsApp, Telegram ou SMS. Em situações de risco, os cidadãos devem buscar abrigo em locais seguros e, em caso de emergência, acionar o Corpo de Bombeiros pelo número 193 ou a Defesa Civil municipal pelo número 199.

A previsão do Simepar indica que os dias 29 e 30 devem marcar os recordes de temperatura mínima do ano no Paraná. No Norte Pioneiro, Noroeste, RMC e Oeste, os termômetros devem variar entre 3°C e 7°C. No Centro-Sul, Sudeste e Campos Gerais, a expectativa é de mínimas próximas a 0°C, com possibilidade de temperaturas negativas em pontos isolados. No sábado (31), as temperaturas continuam baixas, mas com tendência de elevação gradual ao longo do fim de semana.

Para agricultores e demais profissionais do campo, o Simepar recomenda o acompanhamento do Alerta Geada, disponível na página inicial do seu site. O serviço, desenvolvido desde 1995 em parceria com o Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná (IDR-Paraná) e a Secretaria da Agricultura e do Abastecimento (SEAB), informa com até 72 horas de antecedência sobre a possibilidade e a intensidade das geadas em todo o Estado.

A população deve acompanhar os canais oficiais da Defesa Civil e do Simepar para obter informações atualizadas sobre o avanço da frente fria e os impactos esperados. A atenção especial se estende a todas as regiões, com destaque para os municípios onde as temperaturas devem atingir níveis mais críticos, principalmente no período da madrugada e início da manhã.