Homem coloca fogo na casa do irmão após não ganhar dinheiro para comprar drogas

Um homem de 41 anos foi preso após atear fogo na casa de seu irmão que negou lhe dar dinheiro para drogas. O caso foi registrado no fim da tarde da segunda-feira (26) no município de Cornélio Procópio, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, por volta das 18h00 os policiais receberam um chamado para prestar atendimento a uma ocorrência onde uma residência situada a Rua Clarice Lispector estava em chamas. Diante do chamado, os agentes foram ao endereço informado para averiguar a situação.

No local, a equipe do Corpo de Bombeiros estava realizando o controle das chamas e, em contato com o morador da casa, este relatou a equipe que seu irmão, que é usuário de drogas e faz tratamento no Caps, pediu a quantia de dez reais, mas após ele negar dar o dinheiro, o suspeito colocou fogo na residência.

Ao entrar na casa após as chamas terem sido controladas, os policiais constataram que os móveis foram destruídos pelo fogo. O suspeito foi localizado no interior da residência e confessou ter ateado fogo no local.

Frente aos fatos, o homem foi preso e levado a delegacia da Polícia Civil para que fossem tomadas as providências cabíveis ao caso.