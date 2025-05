Polícia registra vários furtos de torneiras em município da região

Uma onda de furtos de torneiras chamou a atenção nesta segunda-feira (26) no município de Cornélio Procópio, no Norte Pioneiro. Somando apenas as situações que foram comunicadas a Polícia Militar, três locais foram alvo dos crimes, além de outros relatos nas redes sociais.

Ainda no período da manhã, a equipe da PM recebeu uma solicitação para comparecer a um Colégio Estadual situado a Avenida Minas Gerais onde a diretora informou a equipe que foram furtadas três torneiras de um bebedouro e mais duas torneiras que estavam no pátio da escola.

Poucos minutos depois, a equipe recebeu outro chamado, desta vez na Rua Piauí, para prestar atendimento a uma ocorrência de furto. No local, a solicitante informou que, ao acordar, percebeu que havia uma quantia de água escorrendo pelo quintal e, ao verificar, percebeu que três torneiras haviam sido furtadas de sua casa.

Ainda pela manhã, os policiais foram acionados para prestar atendimento a ocorrência de furto registrada na Escola Municipal Damasco Adão Sotile, próximo a URFPR, onde também foi registrado o furto de torneiras.

Denúncias que possam levar aos responsáveis pela onda de furtos inusitados, mas que não deixam de causar prejuízos, podem ser feitas a PM através do número 190.