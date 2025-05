Multinacional japonesa vai ampliar estrutura no Paraná

A multinacional japonesa Sysmex, referência global em hematologia e diagnóstico in vitro, vai ampliar sua presença no Paraná com a construção de uma nova sede em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba. O anúncio foi feito nesta segunda-feira (26) durante a cerimônia de lançamento da pedra fundamental da nova planta, que contará também com um centro de distribuição. O vice-governador do Estado, Darci Piana, participou do evento.

Instalada no Paraná desde 2000, quando iniciou operações no parque do Instituto de Tecnologia do Paraná (Tecpar), em Curitiba, a empresa transferiu sua produção para São José dos Pinhais em 2005. Na época, a capacidade inicial era de 60 mil caixas de testes de diagnóstico in vitro. Hoje, a produção alcança 1 milhão de caixas por ano e deve crescer entre 50% e 60% com a nova unidade.

O novo terreno, com 52,3 mil metros quadrados, está localizado a cerca de seis quilômetros da sede atual, que funciona em um imóvel alugado. A nova planta terá 16 mil metros quadrados de área construída e será planejada para atender à crescente demanda de clientes na América Latina e nos Estados Unidos, mantendo a proximidade estratégica com o Aeroporto Internacional Afonso Pena e o Porto de Paranaguá.

De acordo com a diretora de operações da Sysmex América Latina, Samira Faret, a expansão reflete o compromisso da empresa com o desenvolvimento local e a consolidação de sua presença de longo prazo no Brasil. O terreno também permite futuras ampliações.

A nova sede será construída com foco em eficiência e sustentabilidade, alinhada aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU. A unidade contará com tecnologia de ponta para armazenamento, transporte e distribuição, incluindo recursos de cross-docking, que reduzem o tempo de armazenamento das mercadorias.

A prefeita de São José dos Pinhais, Nina Singer, destacou a importância da expansão para a economia local, reforçando o município como polo industrial. Já o vice-governador Darci Piana ressaltou os resultados da parceria de irmandade entre o Paraná e a província japonesa de Hyogo, onde está localizada a matriz da Sysmex.