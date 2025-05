GIRO PARANÁ

No dia 31 de maio, moradores de Foz do Iguaçu poderão participar gratuitamente do passeio Itaipu Panorâmica, com transporte incluso saindo de seis bairros. Foto: Itaipu Binacional

Itaipu Day

No dia 31 de maio, moradores de Foz do Iguaçu poderão participar gratuitamente do passeio Itaipu Panorâmica, com transporte incluso saindo de seis bairros. A ação Itaipu Day celebra os 51 anos da Itaipu Binacional e exige inscrição prévia até 28 de maio. O objetivo é aproximar a comunidade da usina, um ícone da engenharia mundial.

Odonto Sesc

Até 4 de julho, a Unidade Móvel OdontoSesc realiza atendimentos odontológicos gratuitos em Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba. A ação deve beneficiar mais de 1.300 pacientes, com serviços e orientações sobre saúde bucal. A iniciativa é uma parceria entre o Sesc PR e a Prefeitura de Pinhais.

Frente fria

Uma frente fria acompanhada de uma massa de ar polar chega ao Paraná nesta quarta-feira (28), derrubando as temperaturas, que podem ficar negativas no Sul do Estado. O Simepar alerta para ventos fortes, possibilidade de granizo e frio intenso em todas as regiões. A população é orientada a se preparar para a brusca mudança climática.

Vagas de emprego

O Paraná inicia a semana com 23.138 vagas de emprego nas Agências do Trabalhador, com destaque para alimentador de linha de produção, que concentra 6.933 oportunidades. Cascavel lidera as ofertas, com 5.479 vagas, seguida pela Região Metropolitana de Curitiba, com 3.986. Interessados devem agendar atendimento pelo site trabalho.pr.gov.br/Trabalho.

Varejo

O comércio varejista ampliado do Paraná cresceu 4,7% em março de 2025, superando a média nacional de 1,9%, segundo o IBGE. No acumulado de 12 meses, o setor avançou 5,3%, impulsionado por móveis, eletrodomésticos e veículos. Apesar do cenário econômico desafiador, o resultado surpreendeu positivamente.

IA na segurança

O Paraná iniciou nesta sexta-feira (23) os testes com 50 câmeras corporais Axon Body 4, que contam com Inteligência Artificial e transmissão ao vivo. Os equipamentos serão usados pela Polícia Militar em Curitiba e Foz do Iguaçu. O estado é o primeiro da América Latina a receber essa tecnologia.

Inclusão

O deputado federal Luciano Ducci (PSB-PR) defende a manutenção das APAEs e escolas especiais, criticando a ADI 7796 que propõe recursos exclusivos para o ensino regular. No Paraná, ele já destinou mais de R$ 20 milhões às APAEs. Ducci reforça a importância da coexistência dos dois modelos para garantir inclusão efetiva.

Dengue

O Paraná é o segundo estado com mais mortes por dengue em 2025, com 84 óbitos, atrás apenas de São Paulo. O estado já confirmou 60.883 casos e contabiliza 55 mortes no atual ano epidemiológico. A doença atinge 366 municípios, com destaque para Londrina, Paranavaí e Maringá.

Estiagem

O governador Ratinho Júnior decretou situação de emergência no Paraná devido à estiagem que afeta várias regiões desde dezembro de 2024. A medida facilita ações rápidas do governo para apoiar agricultores e população. A Defesa Civil coordenará as medidas emergenciais e a liberação de recursos.

MEIs

O Paraná registrou um crescimento de 31.400% no número de microempreendedores individuais (MEIs) entre 2009 e 2024, passando de pouco mais de 3 mil para mais de 1 milhão de registros. Em Curitiba, o aumento foi ainda maior, com 38.011% de alta. Esse crescimento acompanha a tendência nacional, que chegou a 16,35 milhões de MEIs no país.

AME

A construção do Ambulatório Médico de Especialidades (AME) de União da Vitória atingiu 92% de conclusão, com investimento de R$ 13 milhões do Governo do Estado. A unidade terá 22 consultórios e atenderá nove municípios da região. O Paraná investe R$ 250 milhões na construção de 12 AMEs para reforçar a regionalização da saúde.