Acidente deixa dois em estado grave no Norte Pioneiro

Um acidente de graves proporções foi registrado na tarde desta segunda-feira (26), por volta das 14h30, no km 47 da BR-369, entre os municípios de Bandeirantes e Andirá, no Norte Pioneiro do Paraná. Um caminhão Ford F-350, de cor prata, que seguia sentido Bandeirantes/Andirá, perdeu o controle por motivos ainda não esclarecidos, invadiu a pista contrária e colidiu violentamente contra um pé de manga às margens da rodovia.

Os dois ocupantes do veículo ficaram presos às ferragens e sofreram ferimentos gravíssimos. Equipes do Corpo de Bombeiros precisaram utilizar equipamentos especiais para realizar o desencarceramento. Um dos homens foi socorrido em estado grave e encaminhado à Santa Casa de Misericórdia de Bandeirantes. O outro, com quadro ainda mais delicado, recebeu atendimento emergencial da equipe médica do SAMU no local e foi transportado de helicóptero para um hospital em Londrina.

A operação de resgate mobilizou diversas equipes, incluindo o SAMU, Corpo de Bombeiros, EPR (Econorte) e unidades de emergência, além de motoristas e populares que passavam pelo local e auxiliaram nos primeiros atendimentos. Para viabilizar o pouso da aeronave, o trânsito na BR-369 foi inicialmente controlado no sistema “Pare e Siga” e, em seguida, completamente interditado. O helicóptero pousou em uma plantação de cana próxima ao ponto da colisão.

Até o momento, não foram divulgadas as identidades nem as cidades de origem das vítimas. O estado de saúde dos dois homens continua sendo considerado grave, e as causas do acidente seguem sob investigação pelas autoridades competentes.