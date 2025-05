Cohapar entrega 48 casas para famílias de Japira

Os 48 proprietários dos imóveis do Conjunto Habitacional Japira III, em Japira, no Norte Pioneiro do Paraná, receberam as chaves de suas novas moradias durante entrega técnica realizada no município. A obra contou com R$ 6,5 milhões em investimentos, fruto de parceria entre o Governo do Estado, Caixa Econômica Federal e iniciativa privada.

O Governo do Paraná destinou R$ 940 mil, por meio do programa Casa Fácil, para subsidiar a entrada de 47 famílias no financiamento habitacional. O programa é coordenado pela Companhia de Habitação do Paraná (Cohapar) e beneficia pessoas com renda de até quatro salários mínimos que não possuem imóvel próprio, nem tenham sido atendidas por outros programas habitacionais. Os compradores também podem contar com descontos do programa federal Minha Casa, Minha Vida e utilizar o FGTS para reduzir o saldo devedor.

Executado pela Construtora Betonex, o empreendimento é composto por 48 unidades residenciais. As casas possuem plantas de 43,04 m² e 47,68 m², esta última adaptada para pessoas com deficiência. Os terrenos têm aproximadamente 185 m², permitindo futuras ampliações pelos moradores.

Os imóveis contam com dois quartos, sala, cozinha, banheiro, área de serviço e vaga de garagem descoberta. São entregues com piso cerâmico em todos os cômodos, revestimento até o teto nas áreas molhadas, bancada em mármore sintético, chuveiro e louças sanitárias.

Comercializadas a partir de R$ 134 mil, as residências são financiadas pela Caixa e podem ser quitadas em até 30 anos. As prestações variam de R$ 470 a R$ 780 mensais, valor inferior ao de aluguéis praticados na região. O conjunto está localizado em bairro com infraestrutura completa, próximo a escola, unidade de saúde, farmácia e comércio local.