Homem coloca fogo em carro da prefeitura e foge de dentro da viatura, mas acaba preso

Um homem foi preso no último sábado (24) suspeito de atear fogo em um automóvel da prefeitura de Quatiguá, no Norte Pioneiro. Após ser detido, o indivíduo conseguiu fugir da viatura e deu trabalho para os policiais, mas acabou sendo contido e levado para delegacia.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, os policiais receberam um chamado de um secretário municipal informando que um automóvel da prefeitura havia sido incendiado. Com isso, os policiais deram início as diligências e encontraram um suspeito com um isqueiro próximo a rodoviária. O homem foi detido e, inicialmente, não apresentou resistência.

Na sequência, os agentes foram até o local onde estava o veículo para tirar fotos, mas enquanto isso, o suspeito fugiu de dentro da viatura e empreendeu fuga pulando muros de residências. A equipe foi informada que o homem estava no estádio de futebol do município e, com isso, os policiais conseguiram realizar a prisão do homem dentro do campo de futebol.

Frente aos fatos, ele foi preso e encaminhado ao hospital para realização do laudo médico e, em seguida, levado para delegacia da Polícia Civil para que fossem tomadas as providências cabíveis ao caso.