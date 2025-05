Salto do Itararé abre processo seletivo com salários de até R$ 4,3 mil na área da saúde

Na última quinta-feira (22), a prefeitura de Salto do Itararé, no Norte Pioneiro, divulgou a abertura de um Processo Seletivo Simplificado (PSS) com salários de até R$ 4,3 mil em áreas da saúde. De acordo com o edital divulgado, ambas as vagas serão disputadas em provas objetivas, que buscam filtrar o conhecimento dos interessados e determinar quem mais se destacar para ocupar as vagas.

As oportunidades estão disponíveis em duas áreas, na psicologia e odontologia. Na área da psicológica, está disponível uma vaga para Psicóloga, com salário de R$ 3.726, 98. Nesta vaga, a carga horária é de 40 horas semanais. Conforme explica o edital, para concorrer a esta vaga, os interessados devem ter Curso Superior em Psicologia e o Registro no Conselho de Classe (CRP) do Paraná.

Já a outra vaga, na área da odontologia, é para o cargo de Dentista, com salário de R$ 4.321,74, acrescentado de uma ADC de insalubridade. A carga horária também é de 40 horas semanais, e os interessados devem ter Curso Superior em Odontologia e Registro no Conselho de Classe (CRO) do Paraná.

Portanto, o prazo para as inscrições, de ambas as oportunidades se encerram às 23h59 desta segunda-feira (26). Para se inscrever, os interessados devem acessar o site de inscrição através do link www.saltodoitarare.pr.gov.br e preencher os dados necessários, como nome completo, CPF e outras informações necessárias. Acesse o edital completo AQUI.