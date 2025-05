Carro capota e idoso fica ferido na noite do domingo

Um homem de 64 anos ficou ferido após o veículo que ele dirigia capotar na noite deste domingo (25). O acidente aconteceu na rodovia PR435 no trecho que passa pelo município de Congonhinhas, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Estadual, o acidente aconteceu por volta das 21h00 e envolveu um automóvel VW T-Cross com placas de Fortaleza, no Ceara.

Conforme os dados colhidos no local, o motorista seguia pela rodovia quando, na altura do km 04, perdeu o controle da direção e o veículo capotou. A vítima teve ferimentos sendo encaminhada ao hospital de Congonhinhas.