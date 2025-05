Briga de jovens no parquinho termina em facadas e hospital

Uma discussão entre duas jovens por pouco não terminou em morte na madrugada do último sábado (24) após uma delas ser esfaqueada. A ocorrência foi registrada no município de Itambaracá, no Norte Pioneiro, e a vítima levada ao hospital.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, por volta das 04h30 os policiais receberam um chamado para prestar atendimento a uma ocorrência de violência onde uma jovem de 22 anos havia dado entrada no hospital com ferimentos causados por faca. Com isso, a equipe foi até a unidade de Saúde para averiguar a situação.

Durante o trajeto, uma jovem de 17 anos abordou os policiais e disse que era a autora das facadas. Segundo seus relatos, ela e a vítima tiveram uma desavença que começou durante o rodeio da cidade e, nesta data, as duas se encontraram no parquinho da cidade onde tiveram uma discussão e entraram em vias de fato, momento em que desferiu as facadas contra a vítima que, segundo a autora, também estava aramada com faca.

No hospital, os policiais conversaram com a vítima que, ao ser indagada sobre a situação, relatou que foi ameaçada pela autora e negou que estaria com uma faca. Em contato com a equipe médica, os agentes foram informados que as lesões foram no antebraço da vítima, sem gravidade.

Frente aos fatos, as duas foram encaminhadas a delegacia da Polícia Civil para que fossem tomadas as providências cabíveis ao caso. As facas foram apreendidas.