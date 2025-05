Trabalhador morre ao ser atingido por árvore em cidade dos Campos Gerais

Um acidente de trabalho resultou na morte de um homem em Ivaí, região dos Campos Gerais do Paraná. O caso aconteceu na manhã de quinta-feira (22) na comunidade de Enxovia Velha, próxima à localidade rural de Bom Jesus. A vítima, identificada como Santiago Maia do Nascimento, 38 anos, realizava o corte de madeira em uma propriedade particular quando foi atingida na cabeça por uma árvore de eucalipto que caiu de forma inesperada.

Trabalhador atingido por árvore

De acordo com informações apuradas pela Polícia Militar no local, o impacto foi fatal e o trabalhador morreu antes da chegada do socorro. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionadas imediatamente, mas ao chegarem só puderam constatar o óbito.

A Polícia Militar esteve no local, realizou o isolamento da área e acionou os demais órgãos responsáveis. A Polícia Científica, a Polícia Civil e o Instituto Médico Legal (IML) de Ponta Grossa também foram mobilizados, sendo este último responsável pela remoção do corpo.

“Outro trabalhador que estava com a vítima no momento do acidente, e que seria seu cunhado, entrou em estado de choque e deixou o local para comunicar os familiares”, informou a PM. Posteriormente, a Polícia Civil foi até sua residência para colher o depoimento e obter mais detalhes sobre as circunstâncias do ocorrido.

As causas da queda da árvore serão investigadas pelas autoridades competentes.